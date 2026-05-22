Вузы Иркутской области предложат более 8 тыс. бюджетных мест в 2026 году

Приемная кампания в техникумы, колледжи и вузы Иркутской области начнется не позднее 20 июня. В 2026 году из школ региона выпускается около 14 тыс. одиннадцатиклассников и 32,4 тыс. девятиклассников. Профессиональные образовательные организации предложат абитуриентам порядка 13,7 тыс. бюджетных мест, вузы – 8 073 места по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

«На 2026-2027 учебный год по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в вузах Иркутской области выделено 8073 бюджетных места. Что касается профессиональных образовательных организаций, которые рассматривают для дальнейшего обучения многие девятиклассники, то здесь количество бюджетных мест составляет порядка 13,7 тысячи», – сообщила заместитель министра образования Иркутской области Елена Апанович.

В 2026 году существенно увеличилось по сравнению с 2025 годом количество бюджетных мест по машиностроению, энергетике, технике и технологиям наземного транспорта, здравоохранению, что вызвано синхронизацией обучения с потребностями экономики региона. На сегодняшний день в области действует 12 образовательных кластеров федерального проекта «Профессионалитет», в 2026 году откроются еще два – для топливно-энергетического комплекса и химической отрасли. Елена Апанович рекомендовала также обратить внимание на целевое обучение – гарантию трудоустройства после учебы. Существенные льготы при поступлении предоставляются детям участников СВО и самим участникам спецоперации.