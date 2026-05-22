ФНС: Ограничения на распоряжение имуществом затрагивают лишь 0,027% должников

Федеральная налоговая служба может принимать решение об ограничении распоряжения имуществом исключительно при наличии подтвержденных фактов угрозы вывода активов из-под взыскания либо при доказанном налоговом правонарушении. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. Подобные случаи составляют лишь 0,027% от общего числа должников в стране – примерно один случай на 3,7 тыс.

«ФНС России ориентирована на исключение входа должника в процедуру банкротства и использование всех предусмотренных законом способов урегулирования долга», – указали в ведомстве.

При введении мер налоговые органы на первом этапе запрещают отчуждение или передачу имущества, при этом налогоплательщик может продолжать пользоваться этим имуществом. На втором этапе, если общая стоимость имущества оказывается меньше суммы задолженности, ФНС может приостановить операции по банковским счетам, но блокируются не все средства, а лишь остаток, необходимый для погашения долга.

В налоговой отметили, что меры по ограничению распоряжения имуществом применяются в соответствии с законодательством. В соответствии с Гражданским кодексом под понятие «имущество» попадают в том числе объекты интеллектуальных прав. В случае приостановок операций по счетам ФНС заранее направляет требование об уплате с указанием срока погашения, а затем повторно информирует о предстоящих действиях перед принятием мер. При этом налогоплательщик вправе обратиться за предоставлением рассрочки при наличии оснований.

Ранее Федеральная налоговая служба расширила перечень активов, попадающих под обеспечительные меры при взыскании долгов: теперь ограничения распространяются на нематериальные активы – товарные знаки, программы, патенты, базы данных и права требования к контрагентам. Новый подход действует с 2026 года.