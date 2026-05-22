Сбербанк и ЦБ заявили о конце «банкротного эльдорадо» для раздолжнителей

Для так называемых раздолжнителей – посредников, предлагающих гражданам решить проблемы с долгами, – «банкротное эльдорадо» закончилось. Об этом на конференции «Банкротства физических лиц. Новые реалии» заявил начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов, передает газета «Ведомости». По его оценке, элементы недобросовестности присутствуют в 30-40% случаев обращения физлиц к банкротству.

«Стратегия голубого океана закончилась, банкротное эльдорадо для посредников, я думаю, закончился – там уже таких денег нет и не будет», – заявил Евгений Акимов.

Он связывает улучшение ситуации с тремя трендами: усилением внимания банков к банкротству граждан, усилением ответственности и обелением рынка.

«Банкротство граждан должно быть таким, как задумывалось изначально: тихой гаванью, где должник может переждать финансовый шторм, а не пиратской бухтой, где он прячет свои сокровища», – резюмировал он.

ЦБ также считает важным разделять черное и белое на этом рынке. Начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ Алексей Чирков сообщил, что на площадке Ассоциации банков России обсуждается, как отделить хорошее от плохого и какие практики должны быть передовыми.

«Раздолжнителями мы называем недобросовестных посредников, которые берут непропорционально много денег и либо исчезают, либо не создают никакой потребительской ценности для человека, которые пытаются не решить проблему, а фактически создать новую, нажившись на чужой беде. Это то, чего быть на нашем рынке, с нашей точки зрения, вообще не должно», – подытожил Чирков.

Напомним, что процедура банкротства набирает популярность среди россиян. Только в текущем году открыто 480 тысяч дел о банкротстве физлиц, а к 2029-му, по прогнозам аналитиков, в стране будет уже 2 млн банкротов. Одновременно увеличивается и число «раздолжнителей» – компаний, которые обещают легкое избавление от кредитов и непосильных платежей. Однако зачастую они не только не помогают, но и усугубляют положение должника.