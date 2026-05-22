Российские власти отложили введение платы за VPN: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: цены в России с 13 по 18 мая снизились на 0,02%, в Иркутской области построят новый мусоросортировочный комплекс, Законодательное собрание региона приняло закон об ответственном бизнесе. Подробнее – в обзоре СИА.

Плата за VPN

Введение дополнительной платы за потребление международного интернет-трафика на мобильных сетях будет отложено. Изначально мера, направленная на борьбу с VPN, должна была заработать с 1 июня, но теперь сроки перенесли на осень, передает РБК.

О решении рассказали три источника на телеком-рынке. По их словам, обсуждается перенос запуска механизма на период «ближе к осени» или «на время после выборов в Госдуму» в сентябре.

Цены снизились в России

Цены в России с 13 по 18 мая снизились на 0,02% после роста на 0,07% неделей ранее. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, по оценке Минэкономразвития на базе данных Росстата, годовая инфляция замедлилась до 5,36% с 5,47% на 12 мая.

Главный вклад в снижение цен снова дала еда. «Продовольственные товары подешевели на 0,26%, плодоовощная продукция – на 2,21%. Огурцы снизились на 10,9%, помидоры – на 8,6%, яйца – на 2,0%, баранина – на 1,3%, сливочное масло – на 0,5%», – приводит данные аналитик.

Восемь тысяч бюджетных мест

Приемная кампания в техникумы, колледжи и вузы Иркутской области начнется не позднее 20 июня. В 2026 году из школ региона выпускается около 14 тыс. одиннадцатиклассников и 32,4 тыс. девятиклассников. Профессиональные образовательные организации предложат абитуриентам порядка 13,7 тыс. бюджетных мест, вузы – 8 073 места по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Мусороперерабатывающий завод в Ангарске

В Иркутской области построят новый мусоросортировочный комплекс с уникальной технологией переработки. Заказчик объявил аукцион на выбор подрядчика, торги пройдут до 4 июня 2026 года.

Объект возведут в Ангарске. Работы должны завершиться к 30 июня 2028 года. Начальная цена контракта – 2,8 млрд рублей. Финансирование выделят из областного бюджета и средств компании ООО «РТ-НЭО Переработка отходов».

Закон об ответственном бизнесе

Законодательное собрание Иркутской области приняло во втором и окончательном чтении закон «О развитии ответственного ведения бизнеса в Иркутской области». Документ создает правовую основу для формирования реестра ответственных субъектов региона на основе национального стандарта «ЭКГ-рейтинг», который оценивает благонадежность, социальную и экологическую ответственность компаний.

– Статус ответственного субъекта станет для бизнеса знаком качества и реальным инструментом получения государственной поддержки, – подытожил министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.