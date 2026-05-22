Образовательная экосистема для талантов: итоги восьмого сезона программы ИНК и ИГУ

В Иркутске и Усть-Куте завершился восьмой сезон образовательной программы «Академия ИНК» — масштабного профориентационного проекта, реализуемого Иркутской нефтяной компанией (ИНК) совместно с Иркутским государственным университетом (ИГУ).

В период с сентября 2025 года по май 2026 года участниками уникальной образовательной экосистемы стали более 350 учащихся 7–11 классов. Отличительной особенностью восьмого сезона стала интеграция «Академии ИНК» в проект «От идей к технологиям». Это позволило системно масштабировать проектную деятельность и обеспечить глубокую профильную подготовку школьников к участию в научных конференциях и федеральных конкурсах. При экспертной поддержке наставников учащиеся разрабатывали собственные проекты по современным дисциплинам, демонстрируя высокий уровень прикладных знаний и креативного мышления.

Системный подход программы традиционно раскрывается через реализацию трех взаимосвязанных направлений, которые комплексно развивают потенциал каждого участника.

Трек «Знание» предложил школьникам углубленные курсы по наиболее востребованным направлениям: IT-технологии, графический дизайн, робототехника, 3D-моделирование, анализ данных и машинное обучение. Учащиеся осваивали дисциплины, проходили образовательные интенсивы и предзащиты, а затем представляли свои работы на итоговых защитах и конференциях «Ген&ум» и НТК ИНК. Отдельным фокусом стала системная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ для 10–11 классов по русскому языку, математике, физике, химии и информатике. Бесплатные занятия с преподавателями ИГУ помогли не просто улучшить результаты, но и сформировать долгосрочную индивидуальную образовательную траекторию для каждого ученика.

Трек «Карьера» позволил стать частью профессионального сообщества ИНК. Участники смогли глубоко погрузиться в корпоративную культуру, приняв участие в серии онлайн-мероприятий с действующими сотрудниками компании и посетив корпоративный музей.

Трек «Развитие» был направлен на формирование важнейших общекультурных компетенций и осознанную профориентацию. Команда Академии выстроила работу с образовательными учреждениями Усть-Кутского района, проведя выездные мероприятия и детально рассказав о возможностях проекта и перспективах дальнейшего трудоустройства в ИНК.

«Академия ИНК — это наша системная инвестиция в будущее. Для компании проект стал еще одним инструментом подготовки кадрового резерва со школьной скамьи: мы растим специалистов, которые уже погружены в нашу корпоративную культуру. Для самих ребят это мощный социальный лифт: они получают бесплатный доступ к передовым знаниям, помощь в подготовке к экзаменам и возможность осознанно выбрать профессию. А в масштабах Иркутской области мы решаем глобальную задачу по удержанию талантов. Мы создаем такую образовательную экосистему, в которой молодежь видит перспективы и остается здесь жить, учиться и развивать родной регион», – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом Виктория Илюхина.

Уникальность проекта также заключается в обеспечении массового и равного доступа к качественному образованию. Для школьников из отдаленных территорий была выстроена непрерывная гибридная модель обучения: организованы онлайн-мероприятия, регулярные выездные встречи, дистанционные курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по физике, а также научно-популярные лекции, доступные как в офлайн-, так и в онлайн-форматах.

Ключевыми событиями сезона, подтверждающими высокий статус инициативы, стали финал Национальной технологической олимпиады по профилю «Технологии дополненной реальности», Межрегиональная научно-технологическая конференция «Ген&ум» и Научно-техническая конференция ИНК.

«Академия ИНК» — это проект с выверенной системной методологией. Запущенная в 2022 году совместная образовательная программа ИНК и ИГУ знакомит школьников с востребованными профессиями нефтегазовой отрасли, предоставляет новые компетенции и формирует портфолио для поступления в вузы. За весь период выпускниками образовательной системы стали уже более 3000 школьников. Следующий сезон стартует в сентябре, актуальная информация и условия участия доступны на официальном сайте проекта.