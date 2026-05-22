Зарплата каждый день: каким специалистам в Иркутской области делают такие предложения?

Согласно данным базы вакансий hh.ru, этой весной в Иркутской области более чем в 400 вакансиях работодатели указали ежедневные выплаты заработной платы. Чаще всего такой формат оплаты предлагают курьерам и почтальонам — на них приходится 38% подобных предложений в регионе. Также ежедневные выплаты нередко встречаются в вакансиях для водителей и экспедиторов (8%), а также упаковщиков, комплектовщиков и маркировщиков (7%).

Наиболее активно ежедневную оплату практикуют компании из отраслей «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (15%), “Розничная торговля” (7%), «Услуги для бизнеса» (5%), «Услуги для населения» (4%).

Как правило, такие условия предлагают линейному массовому персоналу, к которому не предъявляются высокие требования по квалификации и профессиональным навыкам. Поэтому в большинстве случаев требования к опыту работы минимальны: 81% вакансий не требуют специального опыта. В 12% вакансий необходим опыт работы от одного года до трех лет, в 7% — более трех лет. Вместе с тем среди таких предложений встречаются и менее типичные вакансии, в том числе прессовщика, промоутера, сантехника, бармена, компьютерного мастера, остеопата.

При этом ключевые требования к кандидатам чаще всего связаны с гибкими навыками, которые позволяют быстро освоить необходимый функционал, а также с умением организовать свою работу. В первую очередь работодатели готовы рассматривать соискателей, обладающих ответственностью, пунктуальностью, внимательностью, стрессоустойчивостью и способностью к быстрому обучению.

Вакансии с ежедневной оплатой чаще всего предполагают частичную занятость или подработку — на них приходится 63% предложений. Еще 34% составляют вакансии на полный рабочий день, а 3% — предложения с вахтовым графиком.