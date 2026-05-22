Россияне чаще планируют покупки и контролируют расходы

Потребительское поведение россиян становится более рациональным, свидетельствуют данные исследовательского холдинга РОМИР за апрель 2026 года. Покупатели стали внимательнее относиться к расходам, чаще планируют покупки и делают ставку на осознанное потребление. Россияне все чаще ориентируются на базовые категории, финансовую устойчивость и контроль личных расходов.

«Мы видим не отказ от потребления, а постепенный переход к более осознанной модели поведения. Покупатели внимательнее относятся к распределению бюджета, чаще оценивают практическую ценность покупки и стремятся сохранять привычный уровень качества жизни», – отметила директор по работе с клиентами РОМИР Анастасия Сидорина.

По данным исследования, сохраняется высокий интерес к товарам и сервисам, связанным с качеством жизни, здоровьем и повседневным комфортом. Для потребителя все большую роль начинают играть предсказуемость, функциональность товара, доверие к бренду и возможность контролировать собственные траты. Современное потребительское поведение все сильнее смещается в сторону осторожного финансового планирования и более взвешенного выбора товаров и услуг.

Напомним, что потребление населения заметно просело в январе 2026 года. Спад составил 1,9% с устраненной сезонностью, что выходит за рамки «маятниковых колебаний» и оказался больше роста за несколько предыдущих месяцев.