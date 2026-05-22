Мошенники начали проникать в домовые чаты под видом соседей и сотрудников УК

Кибермошенники начали проникать в домовые чаты, чтобы выманивать у жильцов личные и банковские данные. Для этого они взламывают аккаунты участников или выдают себя за новых жильцов, а также используют QR-код, размещенный на двери подъезда. Затем мнимые соседи представляются сотрудниками управляющей компании или старшим по дому.

«Мошенники применяют разные способы выманивания денег в данном случае. Они могут, например, собирать деньги якобы на нужды дома, завлекать жителей на фишинговые сайты для кражи данных карт или пытаться заполучить личные сведения. Конечно, прежде чем реагировать на какие-то сообщения в мессенджере, лучше лично поговорить с соседями», – отметил заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России Константин Ермолаев.

Завладев личными и банковскими данными, мошенники могут оформить на жертву кредит и даже открыть на ее имя электронный кошелек. С его помощью преступники смогут переводить украденные деньги, что поневоле сделает человека соучастником других преступлений – дроппером.


