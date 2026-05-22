«Весна в ИЖС»: Как построить частный дом в 2026 году в Иркутске

В мероприятии приняли участие представители строительных компаний, профессионального сообщества и Управления Федеральной налоговой службы. В рамках деловой программы участники обсудили финансовые инструменты рынка, включая ипотечные программы и кредитные продукты для подрядчиков.

Отдельным блоком конференции были представлены возможности платформы Домклик. Подрядчики узнали о новых инструментах, таких как «Конструктор договора подряда ИЖС», который позволяет ускорить подготовку документов для строительства дома, и сервисе «Оформление собственности на дом», который упрощает подачу заявления на регистрацию права собственности через мобильное приложение Домклик. Заявление автоматически направляется в Росреестр, что значительно сокращает временные затраты.

Кроме того, участникам продемонстрировали обновления и новые функции продвижения на сайте Домклик. Среди них — улучшенные карточки компаний с возможностью сбора отзывов клиентов, а также новая опция размещения объявлений о продаже коттеджных посёлков и выставочных домов.

Особое внимание было уделено изменениям в регулировании отрасли. Эксперты рассмотрели практику применения Федерального закона № 186-ФЗ, а также обсудили изменения в налоговом законодательстве с участием представителей УФНС России по Иркутской области.

«Конференции по ИЖС — это площадка для профессионального диалога между участниками рынка. Сегодня отрасль проходит этап изменений, связанных с развитием инструментов финансирования и обновлением регулирования. Мы продолжаем поддерживать рынок, предлагая решения, которые помогают сделать его более прозрачным и устойчивым», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Прошедшая конференция принесла для нас две интереснейших новости, которые бы я хотел выделить. Первая — это Сбербанк позволяет на сегодняшний день субсидировать ставку ипотеки, и мы как подрядчики получили очень удобный финансовый инструмент: ипотека под восемь процентов для строительства дома. Второй хороший инструмент, который важен для подрядчиков — это возможность привлечения в рамках сделки кадастрового инженера для регистрации объекта через сервисы Домклик. При работе с эскроу счетами возникает очень много вопросов, связанных с регистрацией объекта и раскрытием эскроу счетов. Поэтому возможность поставить электронно на учет дом, отработать с кадастровым специалистом является очень важным преимуществом. Будем с удовольствием следить за актуальными новостями от Сбербанка и Домклик как одного из ключевых партнеров подрядчиков ИЖС в нашем регионе», — Войткевич Александр, председатель комитета по строительству Иркутского регионального отделения общественной организации «Опора России».

Конференция стала площадкой для обмена опытом и обсуждения практических вопросов, стоящих перед участниками рынка индивидуального жилищного строительства.