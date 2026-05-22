В Иркутске за сутки выпало 65% месячной нормы осадков

Городские службы Иркутска устраняют последствия сильного дождя: за 21 мая и прошедшую ночь в городе выпало 23 мм осадков, что составляет 65% от месячной нормы. С вечера ведутся работы по прочистке ливневок и откачке воды на пониженных участках, задействована спецтехника МУП «Иркутскавтодор» и «Водоканал», а также мотопомпы МКУ «Безопасный город».

Потребовалась откачка воды на улицах Мало-Якутская, Култукская, Марии Цукановой, Марата, Софьи Перовской, Инженерная. Водопропускные канавы прочистили в 15-м и 9-м Советских переулках, в подземном пешеходном переходе на Лермонтова откачали сливную яму. Во дворе на 4-й Советской, 47 упало дерево, перегородив проезд, — спасатели оперативно выехали на место и распилили его. Утром 22 мая произошло отключение электроснабжения в Ленинском округе на улицах Баумана, Летописца Нита Романова и в переулке Академика Окладникова, восстановительные работы ведут «Южные электрические сети».

Из-за погодных условий не работают светофоры на перекрестках Ленина и Горького, Безбокова и Бочкина, Трактовой и Генерала Доватора, Седова и 7-й Советской, для устранения задействованы специалисты службы эксплуатации светофорных объектов. Ситуация находится на контроле глав округов и комитета городского обустройства мэрии, все заявки в ЕДДС оперативно отрабатывают. Как сообщили в Иркутском УГМС, сегодня дождя больше не будет, но в ближайшие сутки, 23 мая, он снова ожидается, ночью прогнозируют понижение температуры.