Новости

"Коммунальный рай" в Приангарье
«Латаем дыры» и ждём катастрофу? Почему низкие тарифы на ЖКХ в Иркутске — это ловушка
«Коммуналка» по-иркутски: почему низкие тарифы — это рай для жителей и ад для сетей
«Коммунальный рай» в Приангарье: почему низкие тарифы на ЖКХ могут привести к катастрофе
Все материалы сюжета

В Иркутске за сутки выпало 65% месячной нормы осадков

Городские службы Иркутска устраняют последствия сильного дождя: за 21 мая и прошедшую ночь в городе выпало 23 мм осадков, что составляет 65% от месячной нормы. С вечера ведутся работы по прочистке ливневок и откачке воды на пониженных участках, задействована спецтехника МУП «Иркутскавтодор» и «Водоканал», а также мотопомпы МКУ «Безопасный город».

Читайте также:

В Бурятии задержаны владелец и водитель перевернувшейся аэролодки
21 мая 2026
На Байкале перевернулась аэролодка с 14 людьми
19 мая 2026

Потребовалась откачка воды на улицах Мало-Якутская, Култукская, Марии Цукановой, Марата, Софьи Перовской, Инженерная. Водопропускные канавы прочистили в 15-м и 9-м Советских переулках, в подземном пешеходном переходе на Лермонтова откачали сливную яму. Во дворе на 4-й Советской, 47 упало дерево, перегородив проезд, — спасатели оперативно выехали на место и распилили его. Утром 22 мая произошло отключение электроснабжения в Ленинском округе на улицах Баумана, Летописца Нита Романова и в переулке Академика Окладникова, восстановительные работы ведут «Южные электрические сети».

Из-за погодных условий не работают светофоры на перекрестках Ленина и Горького, Безбокова и Бочкина, Трактовой и Генерала Доватора, Седова и 7-й Советской, для устранения задействованы специалисты службы эксплуатации светофорных объектов. Ситуация находится на контроле глав округов и комитета городского обустройства мэрии, все заявки в ЕДДС оперативно отрабатывают. Как сообщили в Иркутском УГМС, сегодня дождя больше не будет, но в ближайшие сутки, 23 мая, он снова ожидается, ночью прогнозируют понижение температуры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес