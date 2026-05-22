Иркутская область подала заявку на строительство межвузовского кампуса

Иркутская область подала заявку на конкурсный отбор для включения в федеральный проект «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети». Межвузовский кампус позволит создать в регионе необходимую инфраструктуру для студентов и молодых ученых. По поручению губернатора Игоря Кобзева сопровождением подготовки заявки занималась рабочая группа под руководством зампредседателя правительства Натальи Дикусаровой.

«Для Иркутской области важно, что бизнес принимает в этом проекте непосредственное участие: сотрудничество с ведущими работодателями поможет нам не просто построить инфраструктуру, а создать в регионе передовую образовательную среду и все условия для интеллектуального и технологического лидерства. Это отличная иллюстрация четко выстроенного сотрудничества между властью и крупным бизнесом», — прокомментировала Наталья Дикусарова.

Проект включает учебно-лабораторный корпус с технопарком, многофункциональный спортивный комплекс и четыре общежития для студентов на 1270 мест, общая площадь составит 50 тыс кв м. Усилия объединили Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутский государственный университет, Байкальский государственный университет, правительство региона и крупный бизнес. Индустриальные партнеры проекта — холдинг Эн+ и «Сервис ТехноПром», соответствующие соглашения уже подписаны. В числе потенциальных партнеров — Иркутский авиационный завод, «Полюс Сухой Лог», Сбербанк, «Фармасинтез» и другие.

Напомним, сеть современных кампусов создается в России по поручению президента Владимира Путина. Благодаря национальному проекту «Молодежь и дети» к 2030 году в стране должно появиться 25 кампусов. К 2036 году в России должны появиться 40 таких студенческих городков. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России.