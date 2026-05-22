Автокредит Примсоцбанка вошёл в топ рейтинг «Выберу.ру» по автокредитам на новые машины

Аналитический департамент сервиса «Выберу.ру» включил автокредит Примсоцбанка в майский рейтинг лучших автокредитов на новые автомобили. По расчётам калькулятора «Выберу.ру», предложение «На новый автомобиль» заняло 6-е место среди продуктов банков ТОП 1–50 по размеру кредитных портфелей (на 01.04.2026). Полный рейтинг доступен на сайте «Выберу.ру».

Ключевые параметры кредита на покупку нового автомобиля Примсоцбанка:

полная стоимость кредита — от 22,50% до 27,90%.

процентная ставка — от 15,5% годовых;

минимальная сумма кредита — от 100 000 рублей;

первоначальный взнос — от 0% стоимости автомобиля;

срок кредита — до 8 лет.

О рейтинге

При составлении списка сервис учитывал процентную ставку, размер ежемесячных платежей, полную стоимость кредита, максимальный срок и предельную сумму кредита, а также дополнительные параметры: размер первоначального взноса, диапазон ставок в рекламе и тарифах, опции по снижению ставки, преимущества для разных групп клиентов, условия страхования, оформление онлайн и отсутствие скрытых комиссий.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучи условия кредита (займа) на сайте. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015.

