Эн+ Гидро вновь стала лауреатом регионального конкурса за развитие социального партнёрства в Иркутской области

Это вторая подряд такая награда компании. Ранее Эн+ Гидро дважды становилась призёром городского конкурса в столице Приангарья (2023-2024) и победителем конкурса всероссийского электропрофсоюза на лучший коллективный договор (2022).

В этом году на участие было подано 53 заявки, среди которых 12 –от муниципалитетов, 10 – от производственных предприятий и 31 – от организаций бюджетной и непроизводственной сфер. Сам же конкурс традиционно направлен на развитие эффективного взаимодействия между работодателями, профсоюзами и органами власти.

Мероприятие ежегодно проводится правительством Иркутской области совместно с Ассоциацией работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» и союзом профсоюзов «Иркутское областное объединение».

– Наша победа в данном конкурсе говорит об активной внутрикорпоративной политике предприятия, качественной работе с персоналом, улучшении условий. Высокая социальная ответственность является неотъемлемой частью стратегии, главный принцип которой – забота о своих работниках с учетом интересов территории, где функционирует предприятие. Это вклад в благополучие каждого сотрудника и всей компании в целом, – отметил директор Эн+ Гидро Сергей Кузнецов.

Компания входит в структуру холдинга Эн+, основанного Олегом Дерипаска. Эн+ активно инвестирует в развитие социальной инфраструктуры, экологические инициативы и проекты в сфере устойчивого развития, в том числе на предприятиях в Иркутской области.