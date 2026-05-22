Новости

"Коммунальный рай" в Приангарье
«Латаем дыры» и ждём катастрофу? Почему низкие тарифы на ЖКХ в Иркутске — это ловушка
«Коммуналка» по-иркутски: почему низкие тарифы — это рай для жителей и ад для сетей
«Коммунальный рай» в Приангарье: почему низкие тарифы на ЖКХ могут привести к катастрофе
Все материалы сюжета

Эн+ Гидро вновь стала лауреатом регионального конкурса за развитие социального партнёрства в Иркутской области

Это вторая подряд такая награда компании. Ранее Эн+ Гидро дважды становилась призёром городского конкурса в столице Приангарья (2023-2024) и победителем конкурса всероссийского электропрофсоюза на лучший коллективный договор (2022).

В этом году на участие было подано 53 заявки, среди которых 12 –от муниципалитетов, 10 – от производственных предприятий и 31 – от организаций бюджетной и непроизводственной сфер. Сам же конкурс традиционно направлен на развитие эффективного взаимодействия между работодателями, профсоюзами и органами власти.

Мероприятие ежегодно проводится правительством Иркутской области совместно с Ассоциацией работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» и союзом профсоюзов «Иркутское областное объединение».

– Наша победа в данном конкурсе говорит об активной внутрикорпоративной политике предприятия, качественной работе с персоналом, улучшении условий. Высокая социальная ответственность является неотъемлемой частью стратегии, главный принцип которой – забота о своих работниках с учетом интересов территории, где функционирует предприятие. Это вклад в благополучие каждого сотрудника и всей компании в целом, – отметил директор Эн+ Гидро Сергей Кузнецов.

Компания входит в структуру холдинга Эн+, основанного Олегом Дерипаска. Эн+ активно инвестирует в развитие социальной инфраструктуры, экологические инициативы и проекты в сфере устойчивого развития, в том числе на предприятиях в Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес