Всего в Иркутской области 65,7 млн квадратных метров жилья

Жилищный фонд Иркутской области на начало 2026 года составил 65,7 млн кв м общей площади, приводит данные Иркутскстат. Большая часть жилья – 78% – сосредоточена в городах, что говорит о высоком уровне урбанизации региона. На областной центр приходится 29% всего жилищного фонда Приангарья – 19,1 млн кв м жилых помещений.

Жилищный фонд области состоит из 371,9 тыс. зданий, из них 27,1 тыс. находятся в Иркутске.

По общей площади преобладают многоквартирные дома, составляющие основу городской жилой застройки. В целом по области практически равные доли имеют панельные и деревянные дома – примерно по одной трети жилищного фонда. В Иркутске структура отличается: заметную часть составляют панельные дома (28,8%), кирпичные (25,2%), а также здания из смешанных материалов (23,4%). За последние 30 лет в областном центре построено 45% жилья.

По структуре квартир существенных различий между Иркутском и областью не наблюдается: наибольшую долю занимают двухкомнатные квартиры – 40-41%, еще 29% приходится на трехкомнатные.

Основная часть жилья (93,6%) находится в частной собственности граждан или предприятий, доля муниципального жилищного фонда продолжает сокращаться. В регионе 64,7% жилого фонда оснащено полным набором коммунальных удобств, в Иркутске этот показатель составляет 87,6%. При этом между городом и селом сохраняется разрыв: в городской местности благоустроено 78,7% жилья, в сельской – лишь 14,7%.

Напомним, что всего в Иркутской области в 2025 году построено 1,935 млн квадратных метров жилья. Несмотря на рекордный общий ввод, сегмент многоквартирных домов сократился, а индивидуальное строительство, напротив, выросло. Как следует из статистики, ввод МКД в прошедшем 2025-м году снизился на 14,52% – до 346,2 тыс. кв. м. Параллельно существенно вырос ввод ИЖС – на 24,48%.