ИЭСК выявила более двух тысяч незаконных построек в охранной зоне ЛЭП

В Приангарье обнаружено более 2 тыс. объектов, незаконно построенных в охранной зоне электросетей. Соседство таких построек с линиями электропередач может быть смертельно опасным при обрыве проводов или привести к пожару. Кроме того, любое строительство в охранной зоне ЛЭП затягивает для тысяч потребителей сроки ликвидации аварий на сетях.

В компании сообщили, что подобные нарушения обнаруживаются даже во время строительства новых подстанций на территориях с энергодефицитом, что задерживает ввод объектов в эксплуатацию. Так, при строительстве подстанции «Анисимово» строительно-монтажная организация не имела возможности закончить часть работ из-за стихийно возникших под новопостроенной линией электропередачи огороженных земельных участков.

Энергетики напоминают, что размещение построек, складов, рекламных конструкций, проведение земляных работ или складирование материалов в охранных зонах энергообъектов строго регламентируются Постановлением Правительства РФ №160.

ИЭСК призывает собственников и арендаторов земельных участков перед началом любой хозяйственной деятельности согласовывать ее с сетевой организацией, если участок расположен в охранной зоне. Несмотря на регулярные предписания и уведомления со стороны компании, множество нарушений остаются неустраненными в течение длительного времени.

ИЭСК также заявила о готовности к тесному взаимодействию с муниципальными властями и надзорными органами для организации совместных рейдов и разработки действенных мер, которые позволят прекратить практику опасных нарушений и предотвратить новые трагедии.