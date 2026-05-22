В Иркутске выбрали пятерку лидеров голосования за благоустройство

В Иркутске продолжается голосование за общественные пространства, которые благоустроят в 2027 году по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день участие в нем приняли 55 041 человек. Всего жителям предлагается выбрать из 12 территорий.

По данным организаторов, в пятерку лидеров голосования входят парк имени Парижской коммуны – 15 029 голосов, «Парк времени» в микрорайоне Ново-Ленино у ЖК «Эволюция» – 13 399 голосов, сквер Дружбы («Шэньян») в микрорайоне Солнечный – 8 727 голосов, сквер «Академический» между микрорайоном Юбилейным и ТЦ «БУМ» – 4 844 голоса, сквер имени Кирова – 3 823 голоса.

Среди других территорий, представленных на голосование, – экопарк «Якоби» на участке Ершовского леса вдоль улицы Якоби, территория вдоль бульвара Гагарина, набережная реки Ушаковки в предместье Рабочее, сквер на пересечении Степана Разина и Чкалова («Шайба»), роща «Щаповская гора», сквер на пересечении Карла Маркса и Пролетарской, а также территория у Спасского храма на Сухэ-Батора.