Сетевые магазины и ПВЗ маркетплейсов вытесняют малый бизнес из коммерческих помещений в жилых домах

Маленькие магазины постепенно уступают место сетевым форматам, а главными арендаторами коммерческих помещений в новых домах становятся пункты выдачи маркетплейсов. По словам владельца агентства недвижимости AVG Недвижимость Анны Гусевой, как только в доме появляются коммерческие площади, туда практически сразу заходят Wildberries, Ozon и сетевые магазины небольшого формата. Особенно заметна эта тенденция в продуктовой рознице.

«Сейчас мы всё чаще видим одну и ту же картину: сетевики вытесняют несетевых арендаторов. Вместо маленьких продуктовых появляются сетевые магазины у дома, вместо локальных кофеен — франшизы. А маркетплейсы и доставка меняют привычки покупателей настолько сильно, что многим магазинам одежды и обуви становится тяжело конкурировать с форматом заказа на дом», — отметила Анна Гусева.

Причина не только в конкуренции между арендаторами — меняется само поведение покупателей. Люди всё реже хотят тратить время на поездки в торговые центры и офлайн-шопинг: одежду и обувь всё чаще заказывают домой с примеркой, а продукты покупают в ближайшем сетевом магазине рядом с домом. На этом фоне владельцы коммерческих помещений всё активнее ориентируются именно на сетевых арендаторов и маркетплейсы. По словам Гусевой, один из самых частых запросов сейчас — покупка небольшого коммерческого помещения под сдачу Wildberries.

Ранее эксперты заявили, что российский ритейл оказался в глубоком кризисе. По итогам января-марта 2026 года оценка экономической ситуации в розничной торговле опустилась до минус 24 – это худший показатель за все время наблюдений.