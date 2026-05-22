В Иркутской области из-за дождя может подтопить Горький, Култук и Баклаши

На юге Иркутской области из-за дождевого паводка осложнилась гидрологическая обстановка. Под особым контролем находятся микрорайон Горький в Иркутске, поселок Тальяны Усольского района, поселок Култук Слюдянского района и село Баклаши Шелеховского района.

«Держим ситуацию на постоянном контроле. Заслушали сегодня уточненный прогноз погоды. По осторожным прогнозам, в ближайшие дни должна наступить стабилизация гидрологической обстановки и спад уровня воды в реках», — отметил первый заместитель губернатора Роман Колесов.

В поселке Тальяны подтоплены 58 приусадебных участков и 44 жилых дома, в которых проживают 113 человек, в том числе 20 детей. В Иркутске, Култуке и Баклашах подтоплений не зафиксировано, но отмечается повышение уровня воды, возможно затопление пониженных участков местности. В данных населенных пунктах работают оперативные группы спасателей, развернуты пункты временного размещения.

Уровень сброса воды на Иркутской ГЭС снижен с 1600 кубометров в секунду до 1500.

Напомним, что в Иркутске за 21 мая и прошедшую ночь в городе выпало 23 мм осадков, что составляет 65% от месячной нормы. С вечера ведутся работы по прочистке ливневок и откачке воды на пониженных участках.