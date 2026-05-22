«Крепкий курс надолго»: эксперт ВТБ объяснил, почему рубль не спешит слабеть

Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов считает, что в июне-июле курс рубля останется крепким, а его ослабление будет плавным. По прогнозу эксперта, доллар будет торговаться крепче отметки 80 рублей.

«Случится ли некоторое ослабление рубля в июне, во многом зависит от объёма валютных операций Минфина», — отмечает эксперт.

По его словам, покупки валюты в мае были ниже ожиданий из-за корректировок нефтегазовых доходов. Когда этот фактор уйдёт, объёмы покупок вырастут, что и приведёт к умеренному ослаблению нацвалюты.

Эксперт называет четыре причины, почему рубль останется сильным надолго:

  1. Жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ.
  2. Рост цены отсечения в бюджетном правиле.
  3. Снижение доли импорта в ВВП из-за санкций и импортозамещения.
  4. Изменение структуры финансового счета: капитал проходит через российские банки, что укрепляет рубль.

«Мы останемся в парадигме "крепкий курс надолго"», — резюмирует Латыпов.

Напомним, с начала апреля рубль укрепился на 12%, возглавив мировой рейтинг валют по версии Bloomberg. На прошедшей неделе курсы достигли трёхлетних минимумов: доллар опустился к 70 рублям, а юань — к 10,3. В пятницу, 22 мая, доллар торгуется на уровне 70,79, юань — 10,46.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

