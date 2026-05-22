В Приангарье стало светлее: на 30 км дорог установили почти 1000 фонарей

В Иркутской области завершились работы по организации искусственного освещения на 30 километрах региональных дорог. В рамках пятилетней программы, утверждённой губернатором Игорем Кобзевым, установлено почти тысяча опор со светильниками.

Подрядчиком выступила компания «Ростелеком». Работы велись в Черемховском, Нижнеудинском, Шелеховском и других районах, а также в городе Усть-Куте.

Новые светильники работают на светодиодах, что позволяет экономить электроэнергию. Система оснащена функцией включения по расписанию и позволяет дистанционно настраивать мощность света.

«Это часть масштабной программы, действующей с 2024 года. За это время освещение установлено почти на 250 километрах дорог. Это помогает водителям лучше ориентироваться в темноте и снижает количество ДТП», — отметил министр транспорта Максим Лобанов.