Кредиты дешевеют: средняя полная стоимость займа в топ-20 банков упала ниже 30%

Индекс полной стоимости кредита (ПСК) в 20 крупнейших банках России снизился до 29,94% годовых. Показатель опустился ниже ключевой отметки в 30% впервые с ноября 2024 года, что свидетельствует о постепенном смягчении условий на рынке потребительского кредитования.

С начала 2026 года средняя ПСК снизилась на 0,96 процентных пункта.

Диапазон ставок: от 13% до 54%

Аналитики отмечают расслоение предложений. Средняя минимальная ставка по кредитам наличными составляет 21,45%, в то время как средняя максимальная достигает 38,43%. При этом в топ-20 банков можно найти предложения с ПСК от 13,88% до экстремальных 54,16%.

За последний месяц (с 23 апреля) шесть банков из двадцатки лидеров снизили стоимость кредитов, в двух динамика была разнонаправленной, и лишь один банк повысил ставки.