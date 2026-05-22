«Я в шоке от цен»: в ЦБ заявили о недоступности жилья для россиян

Директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов на конференции «Время изменений» выразил обеспокоенность ситуацией на рынке недвижимости, передаёт ТАСС.

«Я, честно говоря, в шоке. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать», — заявил он, комментируя цены на квартиры в Москве.

Помимо цен, регулятор внимательно следит за рынком рассрочки от застройщиков. По словам Данилова, доля таких сделок перестала галопировать и стабилизировалась, но всё равно выросла на 4 процентных пункта за год.

«Мы смотрим внимательно, как себя поведет эта рассрочка, потому что надо понять, люди вообще способны тянуть её или нет», — отметил чиновник.

Для контроля ситуации ЦБ готовит законопроект, который обяжет передавать данные о рассрочке в бюро кредитных историй (БКИ). Сейчас эта информация доступна только банку застройщика, что мешает объективно оценивать долговую нагрузку заёмщика.

Вторичка дорожает: разрыв с новостройками сокращается

На фоне шока от цен и сокращения льготной ипотеки на рынке происходит важный сдвиг. Ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильём начал сокращаться. Если в начале года готовые квартиры были на 26% дешевле строящихся, то в мае — уже всего на 23%.

Это объясняется тем, что вторичный рынок дорожает быстрее. Покупатели переориентируются на него, так как программы льготной ипотеки сворачиваются. Эксперты отмечают, что в нормальных рыночных условиях ценовая премия новостроек не должна превышать 9–15%.