Отток кадров в Иркутской области опережает приток

Аналитики Иркутскстата проанализировали, как в Приангарье изменился рынок труда на начало 2026 года. Они отметили, что отток кадров опередил приток.

«За минувший год было принято на работу 172 тыс. человек, в каждом случае это зафиксировано документально. В то же время оформлено 180,8 тыс. приказов об увольнении работников», – пояснили в организации.

Больше всего увольнений было в добывающих предприятий, строительных организаций и в гостинично-общепитовском бизнесе, где за последние 3 месяца 2025 году уводился каждый пятый работник.