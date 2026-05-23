«Панельки» занимают треть жилищного фонда Иркутска

Аналитики изучили структуру жилищного рынка столицы Приангарья и пришли к выводу, что его основу составляют панельные дома, следует из данных Иркутскстата. При этом по области одна из ведущих ролей также отведена и деревянным зданиям.

«Структура жилого фонда отражает особенности исторического развития территории. В целом по области практически равные доли имеют панельные и деревянные дома – примерно по одной трети жилищного фонда. В Иркутске структура отличается: заметную часть составляют панельные дома – 28,8%, кирпичные – 25,2%, а также здания из смешанных материалов – 23,4%», – отмечают аналитики.

Вместе с тем жилой фонд Иркутска остается более современным по сравнению со среднеобластными показателями: за последние 30 лет здесь построили 45% жилья.