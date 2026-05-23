Здание Иргиредмета охватил пожар в центре Иркутска: огонь тушат более 30 человек

Пожар произошел на Бульваре Гагарина в Иркутске в здании НИИ благородных и редких металлов и алмазов (Иргиредмета). Его тушат уже несколько часов, следует из данных ГУ МЧС России по региону.

Информация о задымлении на последнем этаже четырехэтажного здания НИИ благородных и редких металлов и алмазов поступила сегодня в 10:58 по местному времени. На момент прибытия спасателей горел один из кабинетов, пояснили в ведомстве.

В настоящее время пожар локализован, открытое горение ликвидировано. На месте работают более 30 человек и 10 единиц техники. Предварительная площадь пожара составляет 700 квадратных метров.