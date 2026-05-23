Новости

Центр зрения и Окулария, Иркутск
Новаторы иркутской офтальмологии. Антон Гарбарчук, «Центр зрения», – о команде, инновациях и вере в успех
«Личный бренд – это не про деньги, а про доверие»
Новое зрение – за 8 секунд. Эксперт – о лазерной коррекции по технологии Smile Pro
Все материалы сюжета

Губернатор Приангарья назвал причину мощного пожара в здании Иргиридмета

Глава Иркутской области Игорь Кобзев назвал предварительную причину пожара в здании Иргиредмета на бульваре Гагарина в столице региона.

«Уже определена предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Но окончательные выводы будут сделаны после того как дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории тщательно изучат все обстоятельства», – пояснил губернатор.

Прокуратура Иркутска проводит проверку по факту происшествия. В тушении пожара принимали участие более 50 человек – сейчас огонь ликвидирован.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес