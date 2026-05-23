Губернатор Приангарья назвал причину мощного пожара в здании Иргиридмета

Глава Иркутской области Игорь Кобзев назвал предварительную причину пожара в здании Иргиредмета на бульваре Гагарина в столице региона.

«Уже определена предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Но окончательные выводы будут сделаны после того как дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории тщательно изучат все обстоятельства», – пояснил губернатор.

Прокуратура Иркутска проводит проверку по факту происшествия. В тушении пожара принимали участие более 50 человек – сейчас огонь ликвидирован.