Организаторы об обмене полумарафона «ЗаБег.РФ» в Иркутске: «Столько усилий потрачено впустую»

Организаторы полумарафона «ЗаБег.РФ» в Иркутске, который отметили из-за пожара в здании Иргиредмета, прокомментировали ситуацию. Они выразили сожаление по этому поводу.

«Нам очень жаль, что праздник отменили. Столько усилий наших партнеров, друзей, волонтеров, спортсменов, подрядчиков потрачено впустую. Но такое случается, хоть и очень-очень редко. Мы с командой отчаянно боролись с ветром, потом со снегом, потом с дождем, но главная угроза скрывалась далеко от наших самых смелых предположений», – отметила в своих соцсетях организатор Ксения Пономарева.

Желающие, даже невзирая на отмену мероприятия, устроили пробежку по бульвару Гагарина и острову Юность в поддержку организаторов.

«Все, кто хотел, несмотря на погоду и сложные обстоятельства, могли пробежать пробежать на острове Юность и с удовольствием выполнили эту задачу. <...> Неприятности случаются, но мы вместе», – отметил участник импровизированного забега Александр Анчугин.

Напомним, пожар в здании Иргиредмета возник накануне в утреннее время. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Огонь потушили на площади 700 «квадратов», обстоятельства устанавливаются.