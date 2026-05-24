Объемы незаконных рубок леса в Приангарье за год сократились более чем на 20%

В Иркутской области зафиксировали сокращение объемов незаконных рубок леса. За год показатель снизился более чем на 20%, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«Констатируем снижение количества и объемов незаконных рубок в Иркутской области в этом году. <…> Выявлено 142 случая незаконных рубок. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Предварительный объем незаконной заготовки древесины – 6,7 тыс. куб. метров. Это на 24% меньше, чем в прошлом году», – отметил глава региона.

Ущерб от незаконных рубок составил 59,7 млн рублей, что на 45% меньше показателя прошлого года.

С начала года в регионе проведено более тысячи контрольных мероприятий, выполнено около 11 тысяч патрулирований лесов общей протяженностью 352 тысячи километров: меры направлены на борьбу с рубками.