Блогер обратилась к мэру и губернатору из-за массового сноса детских площадок в Иркутске

Блогер из Иркутска Наталья Власова записала видеообращение к губернатору, возмутившись массовым сносом детских площадок в городе. Женщина попросила представителей власти обратить внимание на эту проблему.

«Хочу обратиться к нашим многоуважаемым губернатору Игорю Ивановичу Кобзеву и мэру Руслану Николаевичу Болотову от лица всех мам – я думаю, что все они меня поддержат. В настоящий момент почему-то повсюду вырезают, убирают детские площадки под предлогом того, что заканчивается срок эксплуатации. Вы же тоже отцы, мужья, и ваши дети тоже гуляют в нашем городе. Хочу обратиться с тем, что если вы убираете детские площадки, то на их месте постройте что-нибудь новое», – предложила блогер.

Женщина заметила, что в городе детям становится негде гулять, что они нуждаются в специализированных пространствах. Комментаторы поддержали ее и добавили, что аналогичная проблема наблюдается по всему региону, например, в Ангарске и Шелехове.