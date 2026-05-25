Прогнозы по Таро стали популярны на фондовом рынке

В среде экспертов по фондовым рынкам все чаще появляются «консультанты», строящие прогнозы на картах Таро, положении звезд, фазах Луны и ретроградном Меркурии. Тренд уже вышел за пределы нишевых чатов и проникает в инвестсоцсети, крупные платформы и деловые медиа. На TradingView – одной из крупнейших соцсетей для трейдеров с аудиторией около 29 млн пользователей в месяц – появилась полноценная колода «Таро для трейдеров». Об этом пишет газета «Известия».

По данным First Data, за первые два месяца 2026 года спрос россиян на талисманы и эзотерические товары вырос на 120% – почти до 1 млн покупок на 312 млн рублей. В «ПрессИндексе» подсчитали: с июня 2024-го по май 2025-го в соцмедиа появилось более 1,5 млн предложений услуг астрологов, тарологов и хиромантов – почти на 10% больше год к году.

По оценке Businessmens.ru, объем рынка эзотерических услуг в России в 2024 году достиг 2,4 трлн рублей. Исследование «Битрикс24» показало, что услугами тарологов пользуются уже 14% российских предпринимателей, около 95% из них остались довольны результатом, а 92% собираются обращаться снова.

Эзотерика становится частью финансового контента и в медиа: деловые издания выпускают прогнозы с раскладами Таро и финансовыми гороскопами. Инвестблогеры продвигают «денежные гороскопы» и услуги астрологов по выбору удачных дней для сделок. На маркетплейсах резко выросли продажи карт Таро, «магических» свечей и амулетов. В соцсетях крупных банков регулярно появляются «финансовые гороскопы» и таро-прогнозы, а авторы каналов публикуют расклады на индекс Мосбиржи, трактуя динамику рынка через карты «Маг» и «Иерофант».

Главная причина популярности подобных практик – растущая неопределенность на рынках, считают опрошенные «Известиями» эксперты. В кризисные периоды людям особенно хочется почувствовать контроль над происходящим, пояснила психолог Мария Тодорова. Когда привычные механизмы перестают давать ощущение стабильности, человек начинает искать простые и эмоционально понятные объяснения.

Ранее стало известно, что МФО навязывают клиентам услуги Таро и расшифровки снов. Такие продукты могут оформляться вместе со ссудой, при ее продлении или даже при погашении задолженности.