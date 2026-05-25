40% россиян ожидают сокращения ассортимента товаров

Почти половина россиян – 40% – ожидает сокращения ассортимента товаров на внутреннем рынке. Такие данные следуют из мартовского опроса консалтинговой группы «Б1», с результатами которого ознакомились «Известия». По сравнению с осенью 2025 года доля таких респондентов выросла на 13 процентных пунктов, достигнув максимума с весны 2023 года.

Согласно исследованию, большинство участников – 44% – считают, что заметных изменений на рынке не произойдет, однако это на 9 п.п. меньше, чем осенью 2025 года. Доля россиян, ожидающих расширения предложения товаров и услуг, снизилась до 16% – минимального уровня с весны 2023 года. Хуже других ситуацию оценивает молодежь в возрасте 18-24 и 25-34 лет, хотя прежде именно они считались главными оптимистами среди потребителей.

Факторы цены и качества остаются главными в выборе товаров и услуг – об этом говорят 92% и 81% опрошенных соответственно. При этом доля тех, кто ценит возможность онлайн-заказа с доставкой, выросла за полгода на 11 п.п., до 35%, а число тех, кому важна возможность онлайн-покупки с самовывозом, – на 8 п.п., до 24%. Большинство потребителей также готовы покупать новые товары – лишь 15% опрошенных заявили об обратном, основным фактором при выборе новинок названа привлекательная цена.

Ранее эксперты заявили о том, что российский ритейл оказался в глубоком кризисе. Падение потребительского спроса на фоне общего замедления экономики стало ключевым фактором, ускорившим кризис в российском ритейле. По итогам января-марта 2026 года оценка экономической ситуации в розничной торговле опустилась до минус 24 – это худший показатель за все время наблюдений. Прибыльность бизнеса ритейлеры оценили на рекордно низком уровне в минус 34.