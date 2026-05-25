«Эффект будет ограниченным»: ЦБ готовит удар по небольшим банкам ради стабильности системы

Банк России объявил о планах по существенному ужесточению требований к капиталу. Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, минимальный капитал для банков с универсальной лицензией вырастет втрое — с 1 млрд до 3 млрд рублей. Для банков с базовой лицензией планка поднимется более чем в три раза — с 300 млн до 1 млрд рублей. Переходный период запланирован на 2028–2030 годы.

Это решение является продолжением политики на укрупнение и повышение устойчивости банковской системы, считают аналитики.

«Для ведущих представителей сектора эффект будет ограниченным, так как у них уже есть запас капитала. Сильнее всего новые требования повлияют на небольшие банки», — отмечает аналитик  Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Последствия для рынка

  • Для крупных банков: Давление на финансовые результаты. Банкам придется оставлять больше прибыли в капитале, что может снизить рентабельность (ROE) и ограничить рост дивидендов.

  • Для небольших банков: Критическая ситуация. Им придется либо срочно искать инвесторов, либо сливаться с более крупными игроками, либо уходить с рынка.
  • Для инвесторов: Риски по облигациям небольших банков вырастут, в то время как акции гигантов рынок, скорее всего, проигнорирует.

/ Сибирское Информационное Агентство /
