«Эффект будет ограниченным»: ЦБ готовит удар по небольшим банкам ради стабильности системы

Банк России объявил о планах по существенному ужесточению требований к капиталу. Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, минимальный капитал для банков с универсальной лицензией вырастет втрое — с 1 млрд до 3 млрд рублей. Для банков с базовой лицензией планка поднимется более чем в три раза — с 300 млн до 1 млрд рублей. Переходный период запланирован на 2028–2030 годы.

Это решение является продолжением политики на укрупнение и повышение устойчивости банковской системы, считают аналитики.

«Для ведущих представителей сектора эффект будет ограниченным, так как у них уже есть запас капитала. Сильнее всего новые требования повлияют на небольшие банки», — отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

