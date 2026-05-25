Клиенты Примсоцбанка могут выбрать категории кешбэка на июнь

Спешим сообщить, что с 25 мая 2026 года держатели дебетовых и кредитных карт Примсоцбанка могут выбрать самые необходимые для себя категории кешбэка на июнь. В рамках обновленной программы лояльности для выбора доступны:
- Техника – 25%
- Автоуслуги – 5%, 7%
- Транспортировка, хранение, доставка – 10%
- Товары для дома и ремонта – 5%, 7%
- Фото, видео – 10%
- Аптеки – 3%, 4%
- Домашние животные – 5%
- Рестораны, кафе, закусочные, фастфуд – 3%, 10%
- Весь кешбэк – 1%
- 4 рубля за поездку на общественном транспорте
Важно: Кешбэк 1% на все покупки начисляется клиенту только при выборе категории «Весь кешбэк», с остальными выбранными категориями процент не суммируется. Исключения по покупкам, за которые не будет начислять кешбэк указаны в Приложении №2 Правил программы лояльности.
А для клиентов, получающих заработную плату в Примсоцбанке не менее трех месяцев, помимо 4 категорий из общего списка, доступна еще одна категория на выбор из трех перечисленных:
- Здоровье – 5%, 7%
- Детские товары – 5%, 7%, 10%
- Такси – 5%, 10%
Специальное предложение: бессрочная акция «Выходные в плюсе». Каждую субботу месяца клиент может получить повышенный кешбэк при выборе одной из двух предложенных категорий:
- Яндекс+АЗС – 5%
- Красота, парикмахерские, салоны красоты – 7%
Краткая инструкция для выбора категорий: Мобильное приложение Примсоцбанка или его веб-версия → Нужная карта (нажать) → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Набор категорий на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить».
Подробные условия — в Правилах программы лояльности Примсоцбанка, доступных в разделе «Дебетовые карты», подразделе «Информационные документы» на официальном сайте банка. Размер кешбэка и лимиты зависят от тарифного плана карты.
Реклама. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015.