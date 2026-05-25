Инвестиции в лизинг рухнули на 12%

Чистые инвестиции в лизинг в России по итогам 2025 года сократились на 12% и составили 5,4 трлн рублей. Это тревожный сигнал для экономики, так как лизинг — один из главных индикаторов инвестиционной активности бизнеса. Через этот механизм компании закупают транспорт, спецтехнику и оборудование для расширения производства.

«Главная причина негативной динамики — высокая стоимость заемных денег», — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ делает новые обязательства и лизинговые сделки дороже. В результате бизнес откладывает обновление автопарка и техники, что бьёт по всему сектору.

Последствия для сектора

Сокращение нового бизнеса и замедление роста портфеля оказывают давление на финансовые результаты компаний. Маржа сжимается, а риски просрочек растут. В такой ситуации прибыль лизинговых компаний становится крайне зависимой от качества их клиентов. Инвесторы будут осторожнее оценивать компании с высокой зависимостью от автолизинга, грузовой техники и корпоративного спроса.

«Среди публичных компаний сильнее всех страдает "Европлан", так как он напрямую связан с этим рынком. Для Сбера и ВТБ эффект мягче», — резюмирует эксперт.

Для ценных бумаг сектора это создаёт умеренно негативный фон, заставляя инвесторов быть осторожнее.


/ Сибирское Информационное Агентство /
