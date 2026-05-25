Когда ждать доллар по 65 рублей? Прогноз Аксакова против мнения аналитиков

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков прогнозирует, что при сохранении текущей динамики в ценах на нефть до конца лета доллар снизится до 65 рублей. Более того, по мнению чиновника, в случае проведения США наземной военной операции в Иране ослабление пары USD/RUB на указанном временном горизонте может оказаться еще существеннее.

«Мы считаем, что в современных условиях г-на Аксакова выглядит слишком оптимистичным, – считает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global. – Нынешнее укрепление российской валюты мы связываем с краткосрочным совпадением благоприятных для этого условий. Среди них высокие экспортные доходы в иностранной валюте, умеренно строгая политика ЦБ РФ по регулированию денежного обращения и ограниченный спрос россиян на зарубежные товары. На наш взгляд, основными причинами столь бурного укрепления рубля является вновь введенная властями РФ обязательная продажа валютной выручки для экспортеров».

Тем не менее во второй половине года эти факторы могут утратить силу, поскольку снижение ключевой ставки, расширение валютных операций Минфина, согласно бюджетному правилу, а также сезонное оживление импорта и туристической активности способны изменить сложившийся баланс на валютном рынке в сторону, менее благоприятную для укрепления российской валюты.

Также следует отметить, что рублю в конце каждого месяца традиционно помогает укрепляться налоговый период.

«По нашим оценкам, к финалу 2026 года ожидается умеренное ослабление рубля, в результате которого курс доллара может закрепиться в коридоре 78–80. Достижение рублем отметки в 65 в паре с долларом, по нашему мнению, будет возможно только после прекращения украинского конфликта. Наш ориентир для пары USD/RUB на следующую неделю: диапазон 71–74», – резюмирует Наталья Мильчакова.