«Навес» на рынке: государство продаёт 23,76% акций «Аэрофлота»

Росимущество объявило отбор компании-организатора для продажи 23,76% акций «Аэрофлота» от имени государства. Заявки принимаются с 22 мая по 8 июня 2026 года. Размещение запланировано на этот же год, а параметры сделки будут зависеть от рыночной ситуации.

В Минфине пояснили РБК, что решение принято в рамках развития финансового рынка. «Госкомпания активно развивается и демонстрирует хороший финансовый результат, поэтому уверены в успешном публичном размещении», — заявили в ведомстве.

Рынок ждёт дисконт

Аналитики предупреждают, что размещение такого крупного пакета неизбежно создаст давление на котировки. Чтобы привлечь покупателей, государству придётся предложить существенный дисконт к рыночной цене.

«Государство разместит пакет с дисконтом к рынку, иначе 23,76% капитала просто не переварить. Для акций это означает давление заранее: рынок начнёт закладывать навес ещё на стадии подготовки», — считает Ярослав Кабаков из «Финама».

По его словам, альтернативой может стать ускоренная продажа узкому кругу институциональных инвесторов (фонды, НПФ), что будет менее болезненно для рынка. Олег Абелев из «Риком-Траст» оценивает возможный дисконт в 10–15%.

В пятницу, 22 мая, акции Аэрофлота торговались на уровне 47 рублей за акцию.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

