Налоговый удар по офлайну – маркетплейсы пользуются ростом НДС: главное за выходные

За минувшие выходные стало известно следующее: российские маркетплейсы стали «перехватывать» спрос на фоне роста налогов, магазины детских товаров почти перестали открываться в РФ, планируется увеличить лимит страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам, а в Иркутской области отток кадров превысил приток. Подробнее – в обзоре СИА.

Перераспределение спроса

Аналитики «Сбериндекса» зафиксировали тенденцию перераспределения спроса в пользу онлайн-магазинов. Доля покупок на маркетплейсах в общей структуре расходов россиян выросла в первом квартале на 4,5 процентного пункта в годовом выражении и составила 19,5%. Это происходит на фоне повышения ставки НДС и роста издержек офлайн-магазинов.

Исчезновение детских магазинов

Общая площадь магазинов детских товаров, открытых в первом квартале 2026 года в крупнейших торговых центрах Москвы, составила 207,2 кв. м., подсчитала консалтинговая компания CORE.XP. Это на 92% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число новых точек за этот же период сократилось с 12 до двух. Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах России. По данным экспертов, это происходит из-за перетока спроса на маркетплейсы и снижения рождаемости в стране.

Увеличение лимитов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает лимит страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам до 2 миллионов рублей, а по счетам эскроу – до 30 миллионов рублей. Таким образом государство хочет усилить защиту именно тех форм размещения денег, которые рассчитаны на более долгий срок.

Отток кадров

Аналитики Иркутскстата проанализировали, как в Приангарье изменился рынок труда на начало 2026 года. Они отметили, что отток кадров опередил приток: за минувший год было принято на работу 172 тыс. человек, в каждом случае это зафиксировано документально. В то же время оформлено 180,8 тыс. приказов об увольнении работников. Больше всего увольнений было в добывающих предприятиях, строительных организаций и в гостинично-общепитовском бизнесе.

Мощный пожар

В прошедшие выходные в Иркутске на бульваре Гагарина загорелось здание НИИ благородных и редких металлов и алмазов (Иргиредмета). Его тушили несколько часов более 50 человек. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Во время инцидента никто не пострадал. Огонь повредил около 700 квадратных метров площади.