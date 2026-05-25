Число молодых ИП до 25 лет в РФ достигло рекордных 270 тысяч

Интерес молодежи к предпринимательству в России быстро растет. Сейчас в секторе малого и среднего бизнеса работают более 270 тыс. индивидуальных предпринимателей до 25 лет – это рекордный показатель, сообщил «Известиям» гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. За год число молодых ИП увеличилось на 16%, а за три года – на четверть.

По данным Корпорации МСП, сегодня в стране зарегистрировано более 3,5 тыс. ИП младше 18 лет, по сравнению с прошлым годом показатель почти не изменился. При этом число самозанятых подростков растет значительно быстрее: к 1 апреля 2026 года их количество достигло 608 тыс. человек против 356 тыс. годом ранее.

Самозанятость они выбирают чаще, поскольку вести ИП до совершеннолетия сложнее. Больше всего молодых предпринимателей в торговле – 43% несовершеннолетних бизнесменов заняты именно в этой сфере, причем более половины из них продают товары через маркетплейсы.

У коммерсантов 18-25 лет структура бизнеса более разнообразная: помимо торговли молодежь активно развивает проекты в технологиях, туризме, образовании и креативных индустриях, отметил доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии Даниил Гоненко.

Директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно добавил, что для нового поколения бизнес – это не только доход, но и независимость, творчество и развитие личного бренда. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что молодежь выбирает собственное дело из-за желания больше зарабатывать и самостоятельно распоряжаться своим временем.

Ранее эксперты заявили, что сетевые магазины и ПВЗ маркетплейсов вытесняют малый бизнес из коммерческих помещений в жилых домах. Как только в доме появляются коммерческие площади, туда практически сразу заходят Wildberries, Ozon и сетевые магазины небольшого формата. Особенно заметна эта тенденция в продуктовой рознице.

Ранее карьерный консультант Оксана Уварова рассказала, что желаемый возраст сотрудников сузился: от 30 до 40 лет, максимум 45 – для топов. Компании сейчас, по крайней мере на начальном этапе поисков, не хотят работать ни с молодежью, ни с категорией 50+.