В Иркутске закрылся бар Бахус

В Иркутске закрывается бар Бахус, проработавший 12 лет. Об этом команда заведения сообщила в своих социальных сетях.

«Мы закрываем одну из самых длинных и прекрасных страниц нашей истории. На протяжении 12 лет наше заведение было местом ваших встреч, улыбок, праздников и теплых вечеров. Сообщаем, что с 23 мая мы прекращаем свою работу», – говорится в сообщении команды бара.

Это не единственное известное заведение Иркутска, которое закрылось в этом году. Карту недавно покинули бар «Эдисон», тревел-кафе «Горы зовут», «Академия караоке». Снижение как количества гостей, так и числа заказов отмечается по всей России. В первом квартале 2026 года в сравнении с 2025-м число заказов сократилось на 14,1%, общая выручка – на 6,1.