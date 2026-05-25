Прогноз-2026: сколько будет стоить унция серебра при самом плохом и самом хорошем сценарии

Несмотря на недавнее снижение, вызванное геополитической напряжённостью, средняя цена на серебро в 2026 году может вырасти вдвое. Эксперты уверены, что фундаментальные причины для роста — дефицит металла и спрос со стороны «зелёной» энергетики — перевесят временные риски, сообщает газета "Ведомости".

После резкого скачка в начале года, когда цена достигала $120 за унцию, в мае на фоне конфликта на Ближнем Востоке произошла коррекция. Стоимость опустилась ниже $75. Аналитики связывают это с риском рецессии и возможным повышением ставки ФРС США, что снижает привлекательность драгметаллов.

Прогнозы на 2026 год: от дефицита до технологий

Определяющим фактором остаётся структурный дефицит предложения, который сохраняется шестой год подряд.

  • Базовый прогноз: Аналитики Kept ожидают среднюю цену в $79–81 за унцию (рост за год в 2,1 раза).
  • Оптимистичный сценарий: При деэскалации конфликта и росте цен на золото серебро может подорожать до $90 за унцию.
  • Долгосрочный тренд: Советник фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников считает, что при отсутствии новых шоков цена будет медленно двигаться к диапазону $80–90.

«Наиболее вероятным драйвером роста цен на серебро я называю резкий рост котировок золота», — подчёркивает эксперт.

В 2027 году рынок может стабилизироваться, и средняя цена, по прогнозам, снизится до $65 за унцию, однако она всё равно останется на исторически высоких уровнях.

22 мая серебро торговалоcь на уровне $77,8 за унцию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
