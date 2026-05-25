«Задача почти невыполнима»: с 1 сентября в школах введут уроки по искусственному интеллекту

С 1 сентября 2026 года российские школьники начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках углублённой информатики. Об этом 20 мая сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Ведомство уже включило учебники по ИИ для 5–11 классов в федеральный перечень пособий, передаёт газета "Ведомости".

«Новый профиль оказался настолько востребованным, что будет внедрён в школьную программу», — заявил министр.

Это решение соответствует поручению президента Владимира Путина обновить образовательные стандарты с учётом развития технологий. Однако эксперты называют главную проблему: скорость развития ИИ настолько высока, что учителя рискуют не успевать за трендами.

Чему и как будут учить?

Эксперты предлагают включить в программу работу с данными, context engineering, оценку качества ответов нейросетей, этику и основы машинного обучения (ML). Фундаментом должна стать цифровая гигиена и критическое мышление.

«В идеальном сценарии разработку программ должны вести бизнес, вузы и государство вместе. Сейчас же каждая сторона пытается сама определить границы использования ИИ, что делает задачу нетривиальной», — считает директор Института прикладных компьютерных наук ИТМО Антон Кузнецов.

Готовность школ: главная проблема — учителя

Ключевой вызов — подготовка педагогов. Учителя информатики — самая гибкая часть сообщества, но и им требуется переподготовка.

«К сожалению, сейчас многие школьники знают про ИИ гораздо больше своих преподавателей. В первую очередь необходимо обучить работе с ИИ именно учителей», — констатируют эксперты.

Проблема усугубляется тем, что технологии эволюционируют экспоненциально. Рядовой учитель, обученный на базовых понятиях IT, физически не способен успевать за трендами, которые меняются ежемесячно. Система образования также не может конкурировать с корпорациями за специалистов по данным (Data Science).