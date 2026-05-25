Иран готов открыть Ормузский пролив в обмен на прекращение боевых действий — СМИ

Иран в рамках рамочного соглашения с США готов немедленно открыть Ормузский пролив и в течение 30 дней восстановить довоенный уровень судоходства, сообщает The Washington Post со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров. Взамен Вашингтон и его союзники обязуются прекратить боевые действия на всех фронтах, включая Ливан, передаёт РБК.



Условия открытия пролива будут закреплены в меморандуме о взаимопонимании. Кроме того, соглашение предусматривает обязательство Ирана отказаться от разработки ядерного оружия и уничтожить все запасы обогащённого урана.

Высокопоставленный представитель администрации президента США Дональда Трампа подчеркнул, что меморандум обязывает Тегеран отказаться от ядерного топлива.

Механизм реализации соглашения стороны планируют обсудить в ближайшие два месяца. По информации Axios, соглашение предусматривает 60-дневное перемирие, в течение которого Ормузский пролив будет открыт, а Иран сможет свободно продавать нефть. Взамен США снимут блокаду иранских портов и предоставят исключения из санкций.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны приступили к обсуждению заключительных деталей соглашения, однако менее чем через сутки призвал не торопиться со сделкой.

Региональный источник Fox News 24 мая заявил, что американские войска останутся вблизи Ирана в течение следующих 30 дней, чтобы продемонстрировать готовность к военному ответу в случае провала ядерного урегулирования или нарушения соглашения.



19 мая Трамп также сообщил, что удары США по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ приостановлены на два-три дня.