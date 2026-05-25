Новости

Центр зрения и Окулария, Иркутск
Новаторы иркутской офтальмологии. Антон Гарбарчук, «Центр зрения», – о команде, инновациях и вере в успех
«Личный бренд – это не про деньги, а про доверие»
Новое зрение – за 8 секунд. Эксперт – о лазерной коррекции по технологии Smile Pro
Все материалы сюжета

Иран готов открыть Ормузский пролив в обмен на прекращение боевых действий — СМИ

Иран в рамках рамочного соглашения с США готов немедленно открыть Ормузский пролив и в течение 30 дней восстановить довоенный уровень судоходства, сообщает The Washington Post со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров. Взамен Вашингтон и его союзники обязуются прекратить боевые действия на всех фронтах, включая Ливан, передаёт РБК.

Условия открытия пролива будут закреплены в меморандуме о взаимопонимании. Кроме того, соглашение предусматривает обязательство Ирана отказаться от разработки ядерного оружия и уничтожить все запасы обогащённого урана.

Высокопоставленный представитель администрации президента США Дональда Трампа подчеркнул, что меморандум обязывает Тегеран отказаться от ядерного топлива.

Читайте также:

Российская нефть подорожала на 70-150% на фоне конфликта на Ближнем Востоке
20 мая 2026
Каждый рубль укрепления обходится бюджету в 100-150 млрд рублей ежемесячно
20 мая 2026

Механизм реализации соглашения стороны планируют обсудить в ближайшие два месяца. По информации Axios, соглашение предусматривает 60-дневное перемирие, в течение которого Ормузский пролив будет открыт, а Иран сможет свободно продавать нефть. Взамен США снимут блокаду иранских портов и предоставят исключения из санкций.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны приступили к обсуждению заключительных деталей соглашения, однако менее чем через сутки призвал не торопиться со сделкой.

Региональный источник Fox News 24 мая заявил, что американские войска останутся вблизи Ирана в течение следующих 30 дней, чтобы продемонстрировать готовность к военному ответу в случае провала ядерного урегулирования или нарушения соглашения.

19 мая Трамп также сообщил, что удары США по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ приостановлены на два-три дня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Война на Ближнем Востоке, операция США и Израиля против Ирана 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (139)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес