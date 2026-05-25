В части Свердловского округа Иркутска с 25 мая по 4 июня отключат горячую воду для подготовки сетей к зиме

Теплоэнергетики Иркутска с 24 мая приступают к подготовке коммуникаций теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Первый этап затронет часть Свердловского округа. С 08:00 24 мая температура теплоносителя начнет постепенно снижаться до безопасных 40 градусов.

С 08:00 25 мая до 20:00 4 июня в указанных домах будет отключено горячее водоснабжение. Это необходимо для проведения ремонтных работ и проверки оборудования. Испытания помогают заранее выявить слабые места в трубопроводах, чтобы избежать масштабных аварий и отключений зимой, когда горячая вода и отопление нужнее всего.

Отключение продлится десять дней. Энергетики проводят такие испытания ежегодно в рамках подготовки к отопительному сезону, проверяя сети повышенным давлением на плотность и прочность.