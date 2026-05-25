Omoda C5 теперь можно брать в таксопарки

Китайский кроссовер Omoda C5, который собирают на заводе «Автотор» в Калуге, официально разрешили использовать в такси. Правительство включило модель в перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации.

Это важное решение для агрегаторов и таксопарков. Теперь они могут использовать Omoda C5 без риска получить штраф за недостаточную степень локализации производства в России. Обновлённый список моделей опубликован на портале правовой информации.

Закон, ограничивающий использование «неместных» машин, вступил в силу в 2023 году. Он требует, чтобы автомобили имели электронный ПТС и достаточную глубину локализации. Нарушение этих правил грозит таксопаркам крупными штрафами и даже блокировкой заказов в агрегаторах.