«Бонусы важнее рисков?»: Набиуллина обвинила банкиров в манипуляциях ради премий

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о случаях, когда банки искусственно занижают резервы, чтобы увеличить базу для выплаты бонусов топ-менеджменту. Об этом она сообщила на съезде Ассоциации банков России, передаёт ТАСС.

«Мы видим отдельные случаи, когда не учитываются риски. И знаете, по какой причине? Потому что у менеджеров некоторых банков бонусы привязаны либо к чистой прибыли, либо к нормативам достаточности капитала. Занижая резервы, они пытаются поднять базу для бонусов», — заявила глава ЦБ.

При этом Набиуллина подчеркнула, что это не массовая практика, а единичные инциденты. Она также заверила, что финансовая система стабильна, а большинство корпоративных заемщиков прибыльны и исправно обслуживают долги.

«В фокусе внимания — кредитные риски заемщиков. Мы видим, что большинство из них прибыльны. Однако те, кто набрал большую долговую нагрузку, требуют особого внимания», — добавила глава регулятора.

Ранее стало известно, что Банк России объявил о планах по существенному ужесточению требований к капиталу. Как сообщила Эльвира Набиуллина, минимальный капитал для банков с универсальной лицензией вырастет втрое — с 1 млрд до 3 млрд рублей. Для банков с базовой лицензией планка поднимется более чем в три раза — с 300 млн до 1 млрд рублей. Переходный период запланирован на 2028–2030 годы.