Суд отложил рассмотрение иска о банкротстве Усолье-Сибирского химфармзавода на 22 июня

Арбитражный суд Иркутской области отложил рассмотрение иска о банкротстве АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» до 22 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.

С иском о признании предприятия несостоятельным обратилась межрайонная ИФНС №24 по Иркутской области. Рассмотрение дела, начиная с декабря прошлого года, несколько раз откладывалось с целью урегулирования спора мирным путем.

«Судебное заседание отложено до 14:30 (9:30) 22 июня», – говорится в решении суда по итогам заседания в понедельник.

Размер задолженности предприятия по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды составляет 333,7 млн рублей. В декабре 2022 года УФНС по области уже обращалось с требованием признать завод банкротом из-за задолженности в 356 млн рублей, однако в мае 2023 года стороны заключили мировое соглашение.

