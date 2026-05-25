Приангарье выделило 175,6 млн рублей на проектирование объектов обращения с ТКО

Правительство Иркутской области объявило конкурс по разработке проектной документации для строительства комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Документация разрабатывается для объектов в Братске, Усть-Илимске, Тайшетском муниципальном округе и поселке Хужир на острове Ольхон.

Общий объем финансирования из областного бюджета составляет 175,6 млн рублей.

«Строительство объектов обращения с ТКО планируется осуществить с применением самых современных технологий. Новые предприятия оснастят высокотехнологичным промышленным оборудованием, что позволит минимизировать воздействие на окружающую среду и максимально эффективно извлекать полезные фракции из отходов», – подчеркнула министр природных ресурсов и экологии Светлана Трофимова.

В комплекс запланированных работ войдет полный цикл инженерных изысканий: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и иные необходимые исследования, а также разработка проектной документации и получение положительных заключений государственных экспертиз. Работы планируется реализовать в рамках кластерного подхода, при котором один современный комплексный объект обеспечивает потребность нескольких муниципальных районов, объединенных логистической доступностью.