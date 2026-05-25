На бульваре Гагарина в Иркутске установили 55 урн

В Иркутске продолжается комплексное обновление общественных пространств в преддверии Дня города. Под контролем МКУ «Городская среда» на бульваре Гагарина установили 55 новых урн взамен старых. Они изготовлены из архитектурного бетона с мраморной крошкой, внутри расположен оцинкованный вкладыш.

«Эта планка необходима, чтобы коляски не скатывались по краю. Установили ее, чтобы движение по пандусу стало еще более безопасным», — отметили в МКУ «Городская среда» по поводу ремонта пандуса, соединяющего амфитеатр у площади возле памятника Александру III с островом Юность. В нижней части конструкции закрепили металлическую боковую планку.

Кроме того, возле памятника сотрудникам МВД появились вазоны, выполненные в едином стиле с монументом. На других общественных пространствах работы продолжаются.