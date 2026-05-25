«Квартиры-призраки»: в Госдуме предложили выкупать нераспроданное жильё для участников СВО

В крупнейших регионах России доля нераспроданных квартир в новостройках достигает 67%. Зампред комитета Госдумы по бюджету Каплан Панеш предложил радикальное решение: государство должно выкупить эти «квартиры-призраки» с дисконтом 20–30% и передать их нуждающимся, сообщает ТАСС.
«Квартиры простаивают, приходят в негодность, а застройщики несут убытки. Государство могло бы выступить системным покупателем, выкупая жильё по адекватной цене и направляя его тем, кто действительно нуждается: участникам СВО, многодетным семьям и детям-сиротам», — заявил депутат.
Причины проблемы
Панеш объяснил, почему новостройки не продаются:
- Завышенные цены: Застройщики закладывают высокую маржу, но спрос не выдерживает.
- Высокая конкуренция: В одном районе строят несколько ЖК, и покупатели выбирают лучший.
- Падение спроса: Из-за высоких ставок по ипотеке и ужесточения требований люди не могут позволить себе жильё.
Комплексное решение
Депутат предложил комплекс мер:
- Адресный выкуп: Государство покупает квартиры с дисконтом 20–30% (не по себестоимости).
- Арендное жильё: Создание фонда жилья для долгосрочной аренды по льготной ставке.
- Налоговые стимулы: Поощрение застройщиков, которые снижают цены на остатки.