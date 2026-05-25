В центре Иркутска утром 27 мая изменят схему движения автобусов

Утром 27 мая с 3:00 до 8:30 в центре Иркутска изменится схема движения общественного транспорта. Это связано с проведением праздника Курбан-байрам в Иркутской соборной мечети и временным прекращением движения по улице Карла Либкнехта на участке от Тимирязева до Подгорной. Изменения коснутся сразу нескольких автобусных маршрутов.

Автобусы №3, 20, 42, 43, 80 при следовании из центра после Карла Либкнехта поедут по Тимирязева, Партизанской, Советской и далее по маршрутам, остановку «Площадь декабристов» исключат, введут остановку «Завод «Эталон». Автобусы №4к при движении в центр после Тимирязева проследуют по Партизанской, Софьи Перовской, Партизанской, остановки «Улица Карла Либкнехта» и «Улица Софьи Перовской» исключат. Высадка пассажиров из предместья Рабочего будет организована на остановке «Центральный рынок» маршрута №5к.

Автобусы №5к из центра после Партизанской направятся по Советской и далее по маршруту с заменой остановки «Площадь декабристов» на «Завод «Эталон». Автобусы №44 из центра после Дзержинского проследуют по Октябрьской Революции, Фридриха Энгельса, переулку Милицейский, улицам Красногвардейская, Подаптечная, исключат «Центральный рынок» и «Улицу Карла Либкнехта». Автобусы №81 при движении в центр после Карла Либкнехта направят по Тимирязева, Софьи Перовской, Байкальской.